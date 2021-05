Pontedera - Pergolettese (diretta ore 17.30)

CREMA (2 maggio 2021) - Arriva a conclusione oggi a Pontedera la stagione della Pergolettese. Una stagione compressa e travagliata, per via del Covid, infarcita di turni infrasettimanali e di recuperi, anomala per le limitazioni che hanno tolto la presenza del pubblico e per le rigide imposizioni legate al protocollo sanitario. Pesante e costoso. Al suo campionato, l’équipe cremasca non ha più nulla da chiedere, se non un congedo dignitoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO