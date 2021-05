AX Armani Milano - Vanoli Cremona (diretta ore 20.45)

CREMONA - Quaranta sporchi minuti, gli ultimi della stagione. La Vanoli questa sera (diretta Rai Sport 1) sarà al Forum per affrontare Milano, non per la solita sgambata di fine stagione, ma per giocarsi le residue possibilità di raggiungere i playoff. Servirà vincere, fare l’impresa e sperare che la Virtus Bologna possa superare Trento in contemporanea. A quel punto Vanoli e Aquila si troverebbero appaiate a quota 24 punti, ma in virtù della differenza canestri negli scontri diretti, sarebbe la squadra di coach Paolo Galbiati ad avere la meglio. Milano è già sicura del primato, quindi non avrà moltissimi stimoli, soprattutto cercherà di evitare infortuni pericolosi in vista della Final Four di Eurolega tra meno di venti giorni.