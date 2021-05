Cremonese: Pecchia, annuncio entro 48 ore

CREMONA - Ci siamo quasi. La Cremonese è pronta a rinnovare il contratto di Fabio Pecchia anche per la prossima stagione. Tra oggi e domani potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte del club grigiorosso che ha incontrato l’allenatore di Formia limando gli ultimi dettagli dell’accordo. D’altronde l’inserimento nello staff tecnico di Valerio Visconti, ex collaboratore di Pecchia sia in Giappone che alla Juventus Under 23 è l’indizio che il matrimonio sarebbe proseguito anche per la prossima stagione. Il primo tassello per iniziare a programmare il futuro c’è e la Cremonese è pronta ad annunciarlo.

Come già raccontato nei giorni scorsi la società si è già mossa su altri fronti come ad esempio i rinnovi dei giocatori in scadenza. Daniel Ciofani ha prolungato di un altro anno e lo stesso destino è riservato sia ad Emanuele Terranova che a Michele Castagnetti che già dallo scorso inverno avevano incontrato la società per trattare la questione.