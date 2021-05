Cremonese, Valeri prolunga un anno

CREMONA - Al primo anno in serie B ha chiuso come terzo giocatore con più minuti per un totale di 33 presenze e 2 gol. Nei giorni scorsi ha coronato la stagione con lo stage azzurro a Tirrenia con la maglia della nazionale Under 21. Un anno speciale per Emanuele Valeri che con la maglia della Cremonese è sbocciato e ha raccolto consensi. Su di lui ci sono già gli occhi di alcune società di serie A, ma il premio per il suo positivo campionato arriva dalla Cremonese che gli ha prolungato il contratto di un anno. Il terzino sinistro resterà dunque in grigiorosso fino al 2024.