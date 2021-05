In diretta il passaggio della Corsa Rosa a Isola Dovarese e Cremona

CREMONA - La Provincia di Cremona in campo per il passaggio del Giro d'Italia dal territorio cremonese. Da Isola Dovarese, alle ore 14 circa, il giornalista Ivan Ghigi sarà affiancato da Alfonso Davossa, coordinatore del Comitato di Benvenuto. A Cremona diretta dalle ore 14.30 circa del passaggio in Corso XX Settembre con il giornalista Fabrizio Barbieri affiancato da Fulvio Feraboli, presidente del Velo Club Cremonese, e subito dopo quello dal Ponte sul Po con Lucilla Granata insieme a Pierluigi Sforza, comandante della Polizia locale di Cremona. Le riprese, che saranno a cura di Fotolive con Filippo Venezia e Jonathan Toto, saranno trasmesse sul nostro sito e sulla pagina Facebook de La Provincia di Cremona.