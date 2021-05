Primavera Cremonese, il sogno dura un'ora: il Chievo vince in rimonta

CREMONA - La Primavera della Cremonese chiude al terzo posto la stagione regolare del campionato Primavera 2 e il prossimo 12 giugno giocherà a Lecce in gara secca la semifinale playoff. Eppure per un'ora i grigiorossi allenati da Elia Pavesi erano saldamente al secondo posto, che avrebbe regalato la possibilità di giocare a Cremona gli spareggi di fronte al proprio pubblico. Purtroppo un'ora di gara in controllo e due gol di vantaggio non sono bastati per avere la meglio su un Chievo Verona che al quarto d'ora della ripresa accorcia le distanze e poi trova altri due gol per una rimonta cocente. La sconfitta per i grigiorossi è indolore, ma il crollo vertiginoso nell'ultima frazione della gara ha impedito di coronare l'impresa.

I grigiorossi si sono portati in vantaggio al 1' con Schirone e al 7' della ripresa hanno raddoppiato con Roncalli. La reazione del Chievo ha cambiato volto alla gara, complice l'evidente stanchezza dei grigiorossi. Al 14' Egharevba accorcia le distanze e al 19' su calcio di rigore Vignato regala il pareggio ai clivensi. La Cremonese ha la possibilità di portarsi in vantaggio ma spreca una ripartenza con Ghisolfi: gol mangiato, gol subito. La dura legge del calcio si abbatte sulla Cremonese ad opera di Vignato che al 33' dalla linea di fondo sferra un tiro potente che De Bono, posizionato male fuori dai pali, intercetta in tuffo spedendo la palla nella propria porta. Finisce dunque col terzo posto a quota 42 punti il campionato della Cremonese che adesso ha due settimane di tempo per recuperare energie ed affrontare il primo playoff della sua storia che mette in palio la promozione in Primavera 1.