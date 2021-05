Crema-Fanfulla: Stadio Voltini ore 16

CREMA - Si fosse giocata con lo stadio aperto (quindi fra un paio di giorni) sarebbe stata una partita da 1.000-1.500 spettatori. Invece lo spettacolo di Crema-Fanfulla se lo godranno solo gli addetti ai lavori (comunque non pochi) in possesso dell’accredito. Il club nerobianco ha ricevuto un numero esorbitante di richieste, cercando di assecondarne il più possibile. Superata una certa soglia, ha però dovuto iniziare con i dinieghi per non violare, nemmeno in extremis, le norme anti Covid. Tutto ciò premesso, il rammarico per l’ennesimo match a porte chiuse non spegne e non inficia l’importanza di una sfida che non vanta, e scusate se è poco, solo cento anni di storia: il prestigio dell’incontro odierno è infatti alimentato anche dall’invidiabile presente delle due formazioni. Quella messa meglio in classifica, ovvero il Fanfulla, può ancora teoricamente contendere la vittoria del campionato alla capolista Seregno, mentre la compagine di casa è a soli cinque punti dall’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione ai playoff.

Per quanto si affidino allo stesso modulo di partenza, i due tecnici predicano nel lavoro settimanale un’idea di calcio sostanzialmente diversa. Il 4-3-3 di Dossena è simile solo graficamente a quello di Ciceri. Il Crema basa il proprio gioco sulla tecnica e su una maggiore verticalità, meno ostentata rispetto alla prima parte di stagione ma comunque più pronunciata rispetto a quella dei bianconeri di Lodi; di fondo, Ferrari e compagni sono animati da una vocazione diversa, ovvero quella di segnare un gol in più dell’altra squadra, anche a costo di prendersi dei rischi. Il Fanfulla invece, pur avendo una qualità eccelsa, soprattutto nel reparto avanzato, ha un approccio più pragmatico. Pratica un gioco più fisico e più orizzontale, ed è reduce, doveroso ricordarlo, da dieci vittorie nelle ultime undici partite.