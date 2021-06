Crema, con il Fanfulla il pareggio non basta

LODI - Il Crema esce a testa altissima dalla sfida playoff con il Fanfulla, imbattuto allo stadio Dossenina di Lodi, ma avendo una peggiore posizione in classifica viene eliminato. Ai supplementari è andato sotto, ha avuto la forza di pareggiare ancora con Ferrari, ma sono mancate poi le forze per l'assalto finale. Una stagione assolutamente positiva per i nerobianchi che terminano qui ma con una prova di grande spessore.

LA PARTITA

La partita è finita con il risultato di 2-2

109' GOL DEL CREMA: Ferrari di testa

99' Palo di Bardelloni su punizione. E poi rigore negato sempre a Bardelloni

93' GOL DEL FANFULLA: rete di Spaneshi

Si va ai supplementari

90' + 1' GOL DEL FANFULLA su calcio d'angolo di Pascali

83' Bignami al tiro, para Cizza

63' Pericoloso anche il Crema con Poledri, para Cizza

62' Ancora Anastasia, Fanfulla vicinissimo al pari

60' Anastasia tiro a giro, bell'azione fuori di poco

55' Ci prova di sinistro Bardelloni, palla a lato

49' Fanfulla subito pericoloso con Bernardini

Fine primo tempo

45' GOL DEL CREMA. Laner di testa su splendido cross di Ferrari

32' Traversa del Crema con un gran tiro di Bardelloni

26' Altra grande parata di Ziglioli sul colpo di testa di Pascali

24' Primo tiro del Fanfulla, con Palmieri: ottima la parata di Ziglioli

20' Venti minuti, ancora nessun pericolo per i portieri

10' Primi dieci minuti, meglio il Crema ma niente tiri in porta

1' Partita iniziata