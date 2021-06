«Premio Mimosa» a Benedetta Sforza, Alice Rossi e Anna Malanca

CREMONA - Settima edizione del «Premio Mimosa - Le eccellenze dello Sport Cremonese» organizzato dalla Uisp.

Il premio è andato a Benedetta Sforza pluripremiata atleta del Kodokan Cremona, allenatore federale Fijlkam e ora dirigente sportivo di judo, Anna Malanca allenatrice della ritmica il Cerchio, e Alice Rossi nella categoria atleta, canottaggio specialità singolo della Canottieri Flora.

Durante la cerimonia sono stati attribuiti riconoscimenti alla dottoressa Francesca Mangiatordi del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona, sempre in prima linea durante l’emergenza Covid e a Laura Alberta Patti, giudice di gara e delegato tecnico per il triathlon, in partenza per la sua terza Olimpiade. È stato inoltre consegnato alla dottoressa Carla Fiorentino — presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori sezione di Cremona — l’importante contributo di 2000 euro raccolto in occasione della Corsa Rosa Virtual.