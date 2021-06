L'Offanenghese prende la punta Ferrari

OFFANENGO - Diventano due i colpi di mercato dell’Offanenghese. Ad Alessandro Cazzamalli segue Aldo Ferrari, prima punta classe 1991. Centravanti con trascorsi in Serie C e D con Giana, Grumellese, Brusaporto e VillaValle, nell’ultima stagione (2018-2019) disputata in Eccellenza, proprio a Brusaporto, ha collezionato 19 reti in 29 partite.

Il club giallorosso si aspetta che quei numeri possano essere replicati anche nel prossimo campionato, un torneo di cui la formazione allenata da Marco Lucchi Tuelli vuole essere protagonista.