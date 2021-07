La Vbc resta a Cremona, nuovo coach Martino Volpini

CASALMAGGIORE - La E’più Casalmaggiore giocherà al PalaRadi di Cremona e parteciperà ancora al massimo campionato di serie A1 femminile nella stagione 2021/2022, a guidarla sarà coach Martino Volpini, presentato insieme allo scout Alessandro Biancardi mentre il roster, già completato per nove tredicesimi, è stato svelato solo in parte con le presentazioni di Marta Bechis, a distanza perché proclamata proprio oggi dottoressa, Luna Carrocci, Ludovica Guidi ed Erika Di Mauro. ”Sono stati mesi difficili – ha attaccato il presidente Boselli – nei quali abbiamo preso in considerazione diverse ipotesi, abbiamo tenuto duro anche perché lo dovevamo alla storia di questa società, ed alla fine eccoci qui. Abbiamo sottoscritto una convenzione triennale con il Comune di Cremona e il PalaRadi sarà casa nostra sempre che nei prossimi mesi non si aprano scenari nuovi. Non abbiamo avuto la risposta che volevamo da nuovi investitori, ma siamo davvero orgogliosi che i nostri sponsor abbiano confermato di essere al nostro fianco ed anzi ci abbiano dato ancor più sostegno”.