Tennis: Wimbledon, Matteo Berrettini vola ai quarti

LONDRA - Matteo Berrettini festeggia l'approdo ai quarti di finale di Wimbledon. Il romano, n.7 del seeding, spazza via, in 1h46', il bielorusso Ivashka, n.79 del ranking. 64 63 61 l'eloquente punteggio. Ora Berrettini attende il vincente fra il canadese Auger-Aliassime (16) e il tedesco Zverev. L'azzurro è il terzo italiano della storia a raggiungere i quarti di Wimbledon dopo Panatta (1979) e Sanguinetti (1998). Più tardi, la gloria del 'Centre Court' per Lorenzo Sonego, chiamato a sfidare Roger Federer, a caccia del 9° titolo. (ANSA)