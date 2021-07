Mancini conferma gli 11: ecco le formazioni ufficiali

LONDRA - In campo alle 21 a Londra Italia-Inghilterra, finale di Euro2020. Allo stadio di Wembley sono attesi 65mila spettatori. Roberto Mancini conferma nella formazione titolare per la finale di Euro 2020 gli undici azzurri impiegati nella semifinale con la Spagna.

Donnarumma in porta, difesa da destra con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson; a centrocampo il trio è Barella, Jorginho, Verratti, mentre in avanti confermato il tridente Chiesa-Immobile-Insigne. Nell'Inghilterra una sola sorpresa: gioca Trippier al posto di Saka. Foden, infortunato, non è in panchina.

LA SFIDA - L'estate italiana di Roberto Mancini e i suoi ragazzi è all'atto finale. Con un pizzico di follia e un'inattesa magia, come raccontano i protagonisti azzurri, la nazionale è arrivata lì dove era difficile immaginare nell'anno più pazzo del mondo: a giocarsi la finale dell'Europeo in un Wembley pieno nonostante la coda della pandemia, con gli auguri all'Inghilterra della Regina Elisabetta che ricorda di aver consegnato la Coppa Rimet nel '66 a Bobby Moore, e sotto gli occhi del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e di una Paese intero che non aspetta altro che festeggiare. Quasi fosse un luglio simile ad altri.

"Nell'82, in questo stesso giorno, festeggiavamo tutti la nazionale di Bearzot campione del mondo: speriamo di ricordare un altro 11 luglio vincente", dice alla vigilia Mancini, che ha pronta la ricetta giusta: "Se i miei ragazzi hanno ancora voglia di divertirsi, ecco gli ultimi novanta minuti..". Per un ct al quale Chiellini ha regalato un'altra definizione ("lui è un grande chef"), gli ingredienti sono sul tavolo. Il primo è lo stadio del mito, lo stesso dove nel '92 Mancini pianse con Vialli per la finale di Coppa Campioni persa. Oggi a tifare Italia contro l'Inghilterra di Southgate e Boris Johnson c'è persino l'Europa di Ursula Von der Leyen, ma la rivincita che il ct cerca è soprattutto in chiave azzurra: "Da giocatore non ho vinto, né con un Under 21 fortissima, né al Mondiale '90 che avremmo meritato: spero di rifarmi da ct". (ANSA)