L’Ac Crema 1908 ha vinto la Coppa Disciplina della serie D/Lnd

CREMA - L’AC Crema 1908 si aggiudica la Coppa Disciplina che viene assegnata alla squadra che trionfa in una speciale classifica dove i punti sono attribuiti in seguito a richiami arbitrali verso i giocatori, gli allenatori o le società. La squadra che accumula meno punti conquista il trofeo e il titolo di "squadra più disciplinata del campionato". La formazione nerobianca ha totalizzato 12.55 punti collocandosi al primo posto di una classifica che comprende 166 squadre ripartite in nove gironi attivi a livello nazionale.

«È un risultato molto importante - commenta il presidente del Crema, Enrico Zucchi - per il particolare significato di un premio finalizzato a valorizzare l’etica e la correttezza del comportamento, un valore che per noi costituisce una priorità e che puntiamo a radicare nei giovani atleti proprio a partire dall’esempio della prima squadra e della società. Vincere la Coppa Disciplina è un motivo di orgoglio ed un traguardo che esprime la nostra visione di un calcio capace di trasformarsi in una scuola di vita e di cittadinanza per i giovani. Un’attitudine pedagogica coerente con la continua valorizzazione agonistica del settore giovanile che nella stagione appena conclusa ha fatto registrare un ulteriore miglioramento. Il calcio, per noi, insegna a vivere nel rispetto delle regole dentro e fuori dal campo».

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, su proposta del Consiglio del Dipartimento Interregionale, ha deliberato per la stagione sportiva 2020/2021 di assegnare tre premi da 10.000, 5.000 e 3.000 euro per le prime tre classificate nella graduatoria del “Premio Disciplina” e che valgono come una riduzione rispetto al valore complessivo dell’iscrizione alla stagione 2021-2022. I tre premi andranno rispettivamente all’AC Crema 1908 e all’USD Casatese, che hanno militato nel girone B, ed al Team Nuova Florida 2005 che ha disputato il campionato di Serie D nel girone G. Una conquista di rilievo per la società di via Bottesini che nella stagione 2020-2021 ha conseguito un esito molto positivo in merito al piazzamento ottenendo l’accesso alla fase dei playoff dopo aver guidato ripetutamente la classifica del girone nei mesi invernali.