La serie A riparte il 21 agosto: ecco il calendario

BOLOGNA - Definito il calendario della Serie A 2021-22: per la prima volta nella storia del campionato di calcio non ci sarà corrispondenza tra i due gironi. La giornata d'esordio è in programma il 21-22 agosto, ecco le partite:

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Verona-Sassuolo



I BIG MATCH

Il primo big match sarà quello tra Napoli e Juventus che si disputerà alla terza giornata, in programma il 12 settembre. Nello stesso turno, inoltre, andrà in scena anche Milan-Lazio. Alla quarta giornata, invece, ci sarà la super sfida tra Juventus e Milan, il 19 settembre. Sarà Lazio-Roma il primo derby della prossima stagione di serie A 2021-2022, in calendario nella sesta giornata di campionato (26 settembre). Il ritorno si disputerà, invece alla 30/a giornata. La seconda stracittadina sarà invece quella tra Torino e Juventus, in programma alla settima giornata (3 ottobre 2021). Il ritorno verrà giocato alla 26/a giornata. Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella dodicesima giornata del campionato di serie A 2021-2022, in programma il 7 novembre, con la gara di ritorno fissata per il 24/o turno (6 gennaio 2022). Alla nona giornata, 24 ottobre, il derby d'Italia, Inter-Juventus, con ritorno fissato per il 3 aprile 2022 alla 31/a giornata. José Mourinho sfiderà l'Inter, per la prima volta dopo il Triplete, il prossimo 5 dicembre nella 16/a giornata sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese farà invece il suo ritorno a San Siro contro i nerazzurri nel 34/o turno, in calendario il 24 aprile 2022.

PARTITE SFALSATE E VINCOLI

I vincoli riguardano, tra gli altri, il divieto dei big match (tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano) nei turni infrasettimanali, oltre al divieto di ripetere incontri già disputati alla prima e all'ultima giornata negli ultimi campionati e quello per le sfide tra le squadre che partecipano alle coppe dopo un turno europeo. Infine, sarà necessaria alternanza tra Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana per le gare in casa, mentre invece Inter, Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la 7/a giornata di andata per concomitanza con le semifinali della UEFA Nations League.

I TURNI INFRASETTIMANALI

Il campionato si concluderà domenica 22 maggio 2022. Saranno complessivamente cinque i turni infrasettimanali, che andranno in scena il 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Cinque invece le soste previste per le gare delle nazionali (5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022), mentre il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 le squadre di Serie A non scenderanno in campo per la sosta natalizia. Per quanto riguarda la Coppa Italia, il torneo inizierà l'8 agosto con il turno preliminare, con la finale fissata per l'11 maggio 2022, mentre è ancora da definire la data della finale di Supercoppa italiana.