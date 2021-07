Cremonese, arriva Sernicola e parte Schirone

CREMONA - Arriva dal Sassuolo il difensore Leonardo Sernicola, parte con destinazione Hellas Verona il centrocampista della Primavera Luca Schirone: sono due le operazioni di mercato ufficializzate oggi dalla Cremonese.

BENVENUTO LEO

Sernicola, di proprietà del Sassuolo, approda in a Cremona in prestito. Nato a Civita Castellana (Viterbo) il 30 luglio 1997, esterno, Sernicola è cresciuto nel settore giovanile della Ternana, club con il quale ha esordito in Serie B; successivamente ha giocato anche a Fondi e Matera. Entrato in orbita Sassuolo, ha collezionato una presenza in Serie A (il 26 maggio 2019 nella gara vinta dai neroverdi con l’Atalanta) e maturato esperienze con Virtus Entella, Ascoli e Spal. Nel suo palmares anche il 3° posto ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud (2017).

IN BOCCA AL LUPO LUCA

Sveste almeno temporaneamente il grigiorosso il giovane Schirone, classe 2003: ad attenderlo c'è una stagione con la maglia gialloblù dell'Hellas. Il mediano, che ha ben figurato l'anno passato con l'Under 19 giunta ai playoff, maturerà un anno di esperienza con gli scaligeri che hanno vinto il campionato proprio davanti ai grigiorossi, conquistando la promozione in Primavera 1. Con il sogno - chissà - di un debutto in Serie A. Tra l'altro a Verona Schirone troverà in panchina Nicola Corrent, vice allenatore di Pecchia nel Verona tra il 2016 e il 18.