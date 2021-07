La casalasca Montesano vola in finale con il quattro di coppia

TOKYO – Il quattro di coppia femminile della casalasca Alessandra Montesano, insieme a Valentina Iseppi, Veronica Lisi e Stefania Gobbi si è qualificato per la finale dei Giochi Olimpici di Tokyo dopo 37 anni. La formazione ha chiuso una gara all'ultimo respiro piazzandosi alle spalle della barca Aussie per soli 77 centesimi. Il quadruplo femminile raggiunge nella finalissima altre due imbarcazioni maschili: il quattro di coppia del cremonese Giacomo Gentili e il quattro senza, entrambe già in finale dopo aver superato le rispettive eliminatorie.

Per quanto riguarda il programma dei prossimi giorni, a causa della previsione delle condizioni meteo avverse che imperverseranno sul Sea Forest Waterway, sia nella giornata di lunedì 26 che di martedì 27 non si terranno le gare di canottaggio. Il programma di questa disciplina è stato rimodulato prevedendo per mercoledì 28 luglio, anziché martedì 27, le finali del quattro di coppia maschile e femminile e le semifinali dei due senza e dei doppi Pesi Leggeri maschili e femminili, con protagonista la cremonese Valentina Rodini.