Italia argento nella 4x100 stile libero. Martinenghi bronzo nei 100 rana

Nicolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana. "Da sempre, in ogni allenamento, sognavo quei 15 metri finali". Così, ai microfoni di Rai Sport, Martinenghi. La medaglia d'oro è stata vinta dal favoritissimo della vigilia, l'inglese Adam Peaty, quella d'argento dall'olandese Arno Kamminga. "E' una cascata di emozioni - ha aggiunto Martinenghi - che mi sono tenuto dentro per tanto tempo e che oggi mi è caduta addosso".

"Non ho parole, non so descrivere questo momento, abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano". Così Lorenzo Zazzeri, dai microfoni di RaiSport, descrive la felicità di aver vinto, con i suoi compagni, l'argento nella staffetta 4X100 stile libero. "Ci siamo abbracciati prima di partire, eravamo convinti", dice ancora. "Per me era già impensabile essere qui - dice invece Manuel Frigo -, adesso addirittura una medaglia. Quando la vedrò, ci crederò". (ANSA)