Marcia. Trionfo di Massimo Stano, medaglia d'oro nella 20 km

TOKYO - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro della 20 km di marcia. Per l'Italia è il settimo oro. La medaglia d’argento è stata vinta dal giapponese Koki Ikeda, il bronzo da Toshikazu Yamanishi. La gara si è svolta a Sapporo. Stano ha staccato i due giapponesi nell’ultimo chilometro. Si tratta della 33esima medaglia per l’Italia a questa edizione dei Giochi: 7 ori, 10 argenti, 16 bronzi. Con Stano siamo a tre medaglie d'oro nell'atletica leggera. Non succedeva da Los Angeles 1984 (Andrei, Dorio e Cova). (ANSA)