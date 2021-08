Cremonese, alle 18 test amichevole contro lo la Spal

CREMONA - Sarà la sfida agli ex. La Cremonese torna in campo oggi (ore 18) per affrontare la Spal in amichevole. Una sfida interessante, resa ancora più affascinante visti i tanti ex presenti nella formazione di Ferrara. Agli ordini di mister Clotet ci saranno i freschi ex Luca Coccolo e Lorenzo Colombo, i più datati Gabriel Strefezza, Federico Di Francesco, oltre al cremonese d’adozione Emmanuel Latte Lath. Anche la Cremo schiererà tre ex Spal che sono Michele Castagnetti, Leonardo Sernicola e Caleb Okoli.



Ma al di là di questo curioso incrocio, sono tanti i motivi per seguire con attenzione la sfida del Mazza. Prima di tutto la possibilità di giocare contro una squadra di pari categoria, che per altro è alla seconda amichevole stagionale dopo quella contro il Pontedera vinta per 6-0. Gli emiliani, che da lunedì passeranno sotto la proprietà di Joe Tacopina, sono ancora un cantiere aperto e devono ancora operare parecchio sul mercato tra entrate e uscite. La Cremonese dal canto suo ha quasi completato la sua rosa visto che all’appello mancano un paio di giocatori, massimo tre. Per questo motivo mister Fabio Pecchia vorrà vedere qualche passo avanti, non nel risultato che solo in questo momento della stagione conta poco o niente, ma sotto quello del gioco. La squadra sta crescendo e ha lavorato parecchio durante questo ritiro in Val Rendena, praticamente senza intoppi tranne il problema a Matteo Bianchetti fuori causa ancora per qualche settimana. Nelle prime uscite i grigiorossi hanno dimostrato di avere già una buona fluidità di gioco e di saper creare occasioni da rete. Restano da aumentare i ritmi che in questo momento, come è normale che sia, sono ancora un po’ troppo compassati.



Soprattutto il primo tempo dovrebbe dare indicazioni interessanti visto che le due squadre potrebbero schierare formazioni più vicine a quelle titolari. Per la Cremo Valzania giocherà dal primo minuto, come Strizzolo alle spalle di Ciofani. Proprio in posizione centrale, dietro alla punta, potrebbero esserci a breve delle interessanti novità dal mercato. Da Napoli danno vicino il ritorno in grigiorosso del trequartista Gianluca Gaetano che per la terza volta dovrebbe uscire dal Napoli in prestito per tornare a vestire la maglia grigiorossa. Preso anche Fausto Perseu, svincolato dal Chievo, e girato in prestito alla Pergolettese.

Ma ora è giusto concentrarsi sul test odierno che dopo tanto tempo vedrà il pubblico sugli spalti. Sono previsti 1900 spettatori, tutti rigorosamente muniti di Green pass.