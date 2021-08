Destiny Agbamu a breve alla Vanoli

CREMONA - Destiny Agbamu a breve sarà un giocatore della Vanoli. Nato in Nigeria nel 2003 farà parte del gruppo biancoblu e sarà il decimo uomo del roster. Sarà utilizzato soprattutto per gli allenamenti, proviene dagli Orange Bassano di serie C Gold. Da capire con che tipo di formula verrà legato ai biancoblu, ma dal 16 agosto (data del raduno) sarà presente.