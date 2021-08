Vanoli, il 26 settembre esordio contro la Reyer Venezia

CREMONA - Partirà domenica 26 settembre il campionato di basket di serie A 2021/22, quello che passerà alla storia per essere il primo con il calendario asimmetrico nel quale il girone di ritorno non rispecchierà quello dell’andata. L’ordine nel quale le squadre si affronteranno nel girone di andata è stato infatti modificato nel ritorno così come la composizione delle gare nel turno stesso. La Vanoli Cremona giocherà la prima giornata in trasferta a Venezia con la big Umana Reyer. L’esordio casalingo invece, sarà la settimana successiva contro la Fortitudo Bologna. Una partenza col botto, ma poi sulla carta, al momento un percorso abbastanza equilibrato.