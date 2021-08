Pro Vercelli e Juventus U23: doppio esordio piemontese per la Pergolettese

CREMA - Debutto in Coppa Italia in trasferta sul campo della Pro Vercelli, esordio in campionato al Voltini contro la Juventus Under 23. Parla piemontese l'avvio di stagione riservato alla Pergolettese dai sorteggi di oggi. Ecco, di seguito, la composizione del Girone A del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2021/2022:

Albinoleffe

Feralpisalò

Fiorenzuola

Giana Erminio

Juventus U23

Lecco

Legnago

Mantova

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Seregno

Südtirol

Trento

Triestina

Virtus Verona

LA COPPA ITALIA

Il primo turno eliminatorio di Coppa si svolgerà sabato 21 in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei 90 minuti, verranno disputati due tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. In caso di superamento del turno, la Pergolettese affronterebbe la vincente della sfida Albinoleffe-Lecco.

IL CAMPIONATO

Domenica 29 prenderà invece il via il campionato di Serie C, con i gialloblù che ospiteranno la Juventus U23. La prima trasferta sarà invece sette giorno dopo a Padova, contro la favorita del girone, per un avvio non propriamente morbido. A seguire, Pro Sesto in casa e Sudtirol in campo esterno e poi la Virtus Verona al Voltini. Due i turni infrasettimanali del girone di andata: mercoledì 29 settembre a Seregno e mercoledì 20 ottobre a Fiorenzuola.

I MATCH CLOU

Tra i match più attesi dalla tifoseria cannibale, quello col Mantova si disputerà il 5 dicembre a Crema, mentre quello col Lecco è in calendario per il 24 ottobre. La prima parte della stagione si concluderà domenica 19 dicembre con Pro Patria-Pergolettese, senza avere avuto soste. Il girone di ritorno inizierà subito mercoledì 22 dicembre. Dopo la pausa natalizia, il campionato riprenderà il 9 gennaio. I due turni infrasettimanali del ritorno saranno il 16 febbraio e il 16 marzo. A Pasqua si giocherà il venerdì in anticipo. Ultima giornata della regular season il 24 aprile.

MISTER LUCCHINI: "AVVIO DIFFICILE"

L’allenatore della Pergolettese, Stefano Lucchini, ha commentato così la composizione del girone e l’avvio di stagione: «Il raggruppamento è quello che ci aspettavamo. C’era l’incognita dell’Olbia ma è stata scongiurata. L’inizio di campionato, con Juventus e Padova, sarà difficile. Dovremo riuscire subito a mettere in campo quel temperamento e quel carattere che dovranno contraddistinguerci nell’arco di tutta la stagione. Cercheremo di arrivare al debutto già in un buono stato di forma, anche se nessuna squadra a fine agosto è già al meglio della condizione».