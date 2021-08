La Cremonese stasera di scena al Grande Torino

CREMONA - Questa sera alle 21 la Cremonese affronta il Torino di mister Juric, ma nel mirino ha gli ottavi di finale che potrebbero essere contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Certo, ci sarà da centrare due imprese (con i granata e magari Sampdoria poi) ma c’è voglia di stupire. Quella di questa sera è una partita particolarmente interessante per i grigiorossi. Il precampionato ha detto che la Cremonese sta bene, ha le idee chiare e soprattutto una fisionomia ben definita, però serve la prova del nove. Ovvero una partita di quelle toste per verificare esattamente a che punto si trova la squadra.

L’ultimo allenamento prima della gara non ha portato buone notizie. Infatti si sono fermati sia Emanuele Terranova che Enrico Alfonso. Sia per il difensore che per il portiere semplici affaticamenti, non di grande entità che però gli faranno saltare la gara contro il Torino. Naturalmente fermo ai box anche l’altro centrale difensivo Matteo Bianchetti per un problema di tendinite che lo terrà fermo ancora per parecchio tempo. Dall’altra parte della barricata il Torino sta ancora cercando di capire con quale formazione scendere in campo. All’ultimo momento si sono fermati l’esterno sinistro Cristian Ansaldi e il trequartista Simone Verdi. Entrambi difficilmente saranno presenti contro i grigiorossi. In attacco mister Juric non sembra intenzionato a dare spazio, almeno inizialmente, a Belotti. Probabile che sia Zaza a guidare l’attacco, insidiato da Sanabria. Il Gallo dovrebbe entrare a partita in corso.