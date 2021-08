Cremonese allo Zini contro il Lecce. E in tribuna c'è Vialli

CREMONA - Riparte il campionato di serie B (90ª edizione) della Cremonese, il quinto consecutivo dalla storica promozione del 2017 in uno stadio Zini (inizio ore 20,30) che torna ad ospitare il pubblico sebbene con qualche limitazione legata alla capienza (50%) e all’obbligo del Green pass. E in tribuna centrale a fare il tifo per i grigiorossi c'è anche Gianluca Vialli.

LE FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Zanimacchia, Buonaiuto; Ciofani.

In panchina: Alfonso, Ciezkowski, Collodèl, Nardi, Strizzolo, Bartolomei, Vido, Terranova, Crescenzi, Frey, Dalle Mura, Deli.

Allenatore: Pecchia

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Blin, Majer, Hkulmand; Strefezza, Coda, Olivieri.

In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Paganini, Helgason, Monterisi, Bjarnason, Vulturar, Listkowski, Bjorkengren, Calabresi, Burnete.

Allenatore: Baroni

ARBITRO: Baroni di Firenze