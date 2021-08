Cremonese, Di Carmine ha firmato un biennale

CREMONA - L'U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona F.C. il diritto alle prestazioni sportive di Samuel Di Carmine. L’accordo ha validità biennale. Nato a Firenze il 29 settembre 1988, Di Carmine è un attaccante cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Con la maglia viola ha esordito in serie A il 25 ottobre 2006 nella gara vinta con il Torino. Nel corso della carriera ha giocato anche con Queens Park Rangers, Gallipoli, Frosinone, Cittadella, Juve Stabia, Perugia, Virtus Entella, Crotone e Hellas Verona. In Serie A ha disputato 47 partite con all’attivo 8 reti, mentre in Serie B è sceso in campo 279 volte andando in gol 71 volte.

Samuel Di Carmine con il ds grigiorosso Simone Giacchetta