Desalu torna in pista stasera a Losanna

LOSANNA - È già tempo di tornare su pista. Venti giorni dopo il magico oro nella 4x100 conquistato alle Olimpiadi di Tokyo è il momento di nuove sfide e di nuovi obiettivi. Corre, il tempo. Veloce, proprio come Fausto Desalu. L’atleta di Casalmaggiore è tra i protagonisti più attesi questa sera alla Wanda Diamond League di Losanna. La sua stella brilla in una tappa di livello straordinario: lo fa nella distanza preferita dell’atleta della Fiamme Gialle, i 200 metri. L’azzurro è al suo primo impegno dopo il trionfo ai Giochi. Un successo fantastico, che ha fatto sognare l’Italia intera, che per lo sprinter 27enne è forse ancora da metabolizzare del tutto a distanza di tre settimane.

L'impegno di stasera non è facile, perché in Svizzera è sfida tra big mondiali. Desalu però vuole provare a migliorare il suo tempo stagionale, vuole sorprendere ancora una volta. È deciso a scrivere un’altra splendida pagina di un agosto indimenticabile. Il velocista della Fiamme Gialle è al via alle 21.35 ed è chiamato a misurarsi, tra gli altri, con gli statunitensi Kenneth Bednarek, argento a Tokyo in 19.68, e Fred Kerley, argento dietro l’azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi, il canadese Aaron Brown, primo frazionista della 4x100 di bronzo, e ancora il bahamense Steven Gardiner che ha un record personale di 19.75.