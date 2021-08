Desalu a Losanna solo 20"56 nei 200 metri

LOSANNA - Fausto Desalu si è piazzato al settimo posto - dopo la squalifica di un concorrente - al Wanda Diamond League di Losanna.

Il meeting in Svizzera è stato il primo impegno ufficiale internazionale dopo il trionfo ai Giochi di Tokyo nella 4x100.

Lo sprinter casalasco è tornato in pista venti giorni dopo lo storico oro conquistato nella staffetta della prova a cinque cerchi e lo ha fatto nella sua specialità preferita, i 200 metri. L’obiettivo di superare il record stagionale (20.38) non è però riuscito all’atleta delle Fiamme Gialle: Desalu ha completato la batteria con il tempo più alto, chiudendo in 20.56.

A Losanna è stata una sfida stellare: ha vinto lo statunitense Kenneth Bednarek, argento a Tokyo, con il tempo di 19.65 davanti all’altro statunitense Fred Kerley, argento dietro l’azzurro Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi, e al traguardo di Losanna in 19.77; ha completato il podio del Meeting il bahamense Steven Gardiner in 20.11.

Per Desalu c’è subito un’opportunità per rifarsi nella tappa di Parigi del Wanda Diamond League.