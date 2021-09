Il cuore Vanoli non basta: a Varese ko 86-78

VARESE - La Vanoli esce sconfitta, ma a testa alta, dall'ultima partita di SuperCoppa. Nonostante il ko 86-78 Cremona conferma di avere un grande cuore, di stare dentro la partita, di non mollare. C'è un buon gruppo su cui lavorare ma nessuno può permettersi di regalare McNeace, Harris e Sanogo. Il carattere e il cuore sono al top ma non bastano per vincere.

La Vanoli ha costantemente inseguito gli avversari, staccata di pochi punti, aggrappata al match. Varese ha fatto la differenza sotto canestro. Egbunu e Jones sono due giocatori di stazza e qualità, troppa per Agbamu lo scorso anno impegnato in palazzetti delle minors. E così la fisicità biancorossa ha segnato tutto il match e i 41 rimbalzi a 32 sono la prova lampante di questa superiorità.

I biancoblu ci hanno provato cercando di utilizzare la velocità e tenendo sempre il ritmo alto. Ma la benzina era destinata a finire prima o poi e nell’ultimo quarto Varese ha piazzato la zampata definitiva spegnendo ogni speranza per i ragazzi di Galbiati.