Pergolettese, a Bolzano arriva la terza sconfitta in 4 gare (0-1)

CREMA - La Pergolettese torna da Bolzano a mani vuote. Al Druso il match valido per la quarta giornata del girone A di Serie C è finito 1-0 per il SudTirol dopo una gara giocata a ritmi bassi e con poche emozioni. Il gol della vittoria per gli altoatesini è arrivato nella ripresa con Beccari, quando i locali hanno schiacciato il piede sull'acceleratore. Per i ragazzi di mister Lucchini è dunque arrivata la terza sconfitta in quattro gare. Il prossimo appuntamento per i gialloblù sarà al Voltini contro la Virtus Vecomp.

SUDTIROL-PERGOLETTESE 1-0

RETE: 38’st Beccaro

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Broh (22’st Beccaro); Casiraghi (22’st Candellone), Voltan (39’st Rover); Fischnaller (10’st Odogwu).

A disp. Meli (p), Passarella (p),Vinetot, Fink, Moscati, Davi, Heinz, De Col.

All. Ivan Javorcic

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Soncin; Nava (43’st Cancello), Lucenti (30’pt Ferrara), Lambrughi, Villa; Arini,Varas (21’st Palermo); Bariti, Guiu Vilanova (21’st Moreo), Morello; Fonseca (1’st Zennaro).

A disp. Galeotti, Piccardo, Alari,Perseu, Verzeni,Mercado.

All. Stefano Lucchini

ARBITRO: sig. Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

AMMONITI: Curto, Voltan, Malomo, Guiu Vilanova, Soncin,

NOTE: giornata con tempo variabile con pioggia alternata a schiarite, temp.20°, terreno in ottime condizioni, angoli 7 – 2, rec. 3+4.