Marta Cavalli è bronzo con l'Italia nella cronostaffetta mista

SAN BASSANO - Ai mondiali di ciclismo in corso in Belgio, Marta Cavalli nella staffetta mista azzurra si piazza sul terzo gradino del podio dietro a Germania e Olanda. Il Team Relay quindi va a medaglia dopo aver subito la rimonta sia delle tedesche che delle olandesi proprio nel secondo tratto della crono riservata ai terzeti femminili. Il primo tratto percorso da Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero era stato percorso con il migliore tempo. Il terzetto maschile infatti aveva consegnato alle compagne il primo posto in 24'18" con +19" sulla Germania, +32" sulla Danimarca. Cavalli, Longo Borghini e Cecchini però non hanno saputo mantenere lo stesso passo facendosi rimontare dalla Germania (prima) e dall'Olanda (seconda).