Cottarelli: "Noi tifosi vogliamo la proprietà dell'Inter"

CREMONA - «Abbiamo quasi scelto il nostro consulente che ci aiuterà a preparare un piano di governance dettagliato e contiamo di presentare la nostra proposta entro due mesi, entro la fine di novembre. Il nostro obiettivo è quello rafforzare la società Inter». Lo ha detto l’economista cremonese Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, intervenuto durante 'Se non ora quando?', il seminario sull'azionariato popolare nel calcio promosso dalla stessa Interspac. «Ci sono difficoltà, non posso nasconderlo, dal coordinare un numero grande di persone nella gestione del club alla creazione di un modello finanziariamente sostenibile - ha proseguito -. Se ci fosse interesse da parte della proprietà dell’Inter sulla nostra proposta, passeremmo alla fase della raccolta da parte di tifosi e altre parti interessate. Non è questo il momento di mettere i soldi, ora bisogna sedersi e preparare una proposta concreta e dettagliata».

«L'ambizione, se si raccolgono abbastanza risorse, è quella di arrivare al controllo dell’Inter. Il punto fondamentale è quanto riusciremo a raccogliere - ha spiegato Cottarelli -. Non credo che la maggioranza sia tuttavia l’unica soluzione, diventa possibile solo se si raccolgono abbastanza risorse. Credo si possa andare oltre i numeri raggiunti finora, poi vedremo. Non escludo nulla. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il progetto è difficile ma è molto bello. Il tifoso-consumatore non mi piace, preferisco tifoso-proprietario. Un tifoso che diventa proprietario non per questioni economiche ma perché crede che sia meglio avere come proprietario qualcuno che ama il calcio».