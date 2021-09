Crema, il direttore generale Baretti dice addio

CREMA - È divorzio tra Andrea Baretti e il Crema. L’ormai ex direttore generale nerobianco ha presentato le dimissioni, interrompendo il rapporto di collaborazione con il club di via Bottesini avviato nel 2018 prima come responsabile del settore giovanile poi come dg. È lo stesso Baretti a ufficializzare la sua decisione: «Le dimissioni sono dettate da motivazioni personali. Ringrazio il Crema, insieme abbiamo trascorso anni molto belli, ricchi di soddisfazioni. Ho dedicato il massimo impegno possibile al settore giovanile, soprattutto nelle prime due stagioni, nelle quali credo d’aver lasciato un’impronta». Nessuna reazione, per ora, dalla società, che sta preparando anche a livello organizzativo l’esordio casalingo di lunedì sera contro l’Arconatese, match che si disputa con un giorno di ritardo rispetto al calendario canonico a causa della concomitanza con la Pergolettese.