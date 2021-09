'Vanoli, aggredire Venezia'

CREMONA - 'Aggressivi per cercare di mettere in difficoltà Venezia'. Per presentare la prima partita di campionato della Vanoli il viceallenatore Federico Perego. Alle 20 di sabato l'esordio al Taliercio (arbitri Vicino, Bettini e Galasso). 'La prima gara contro Venezia ci mette immediatamente di fronte a uno degli avversari più tosti del campionato. La Reyer ha fatto la storia recente della pallacanestro italiana. Sarà una gara da un lato difficile e dall’altro semplice. Dobbiamo provarci, lottare mettere energia per stare attaccati al match. Ci stiamo allenando al completo, tranne McNeace, stiamo inserendo Radic nel nostro sistema. Vincere al Taliercio sarebbe un sogno. Noi dobbiamo essere bravi a stare al loro livello il più possibile. Rispetto al passato sono diventati più imprevedibili sugli esterni con Phillip e Vitali. Hanno un sistema solido, ma adesso hanno la possibilità di fare variazioni importanti. Per esperienza dico che se non hai un’idea difensiva alla lunga fai fatica. Noi abbiamo bisogno di tanto campo aperto ma per avere spazio ogni tanto dobbiamo fermare l’avversario...'.