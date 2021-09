Esordio con due vittorie su tre per le nostre

CREMONA - Via al campionato di serie C Gold con le nostre tre formazioni tutte in casa. E' andata benissimo a Pizzighettone che ha travolto Gorle con 15 punti di Foresti, poi è stata festa grande con la presentazione della squadra presso le Case Matte. Sorride anche la Sanse che si mangia Ospitaletto con super Olivieri (20). Ko invece per la MgKvis contro Iseo per 74-69.

PIZZIGHETTONE 67

GORLE 44

Mazzoleni Pizzighettone Severgnini 10, Belloni 14, Bassani 13, Foresti 15, Biondi, Pagetti, Mainardi, Tolasi 4, Pairone 4, Manini 5, Jelic 2. All. Giubertoni.

Virtus Gorle Riboli, Montagnosi 11, Gotti 2, Buffo 11, Osaghae, Bacis 2, Cannavale 6, Milovanovic 6, Siciliano, Colombo, Milesi 4, Carrara 2. All. Minali.

Arbitri Cantarini e La Grotta.

Parziali 17-8, 36-16, 52-33.

SANSEBASKET 72

OSPITALETTO 65

Impresa Tedeschi Sansebasket Cremona: Feraboli, D. Marelli 14, Secci ne, Risari ne, Tedeschi ne, Penna ne, Ariazzi 7, Boccasavia 9, Olivieri 20, Marchetti, Mascadri 10, Speronello 12. All. Vencato.

Ospitaletto: Migliorati, Dalovic 8, Graziano ne, Zanardi 4, Ghitti 7, Chiarello 18, Mora 8, Gionta ne, S. Marelli 3, Tedoldi 5, Del Bono ne, Crescini 12. All. Pogliani.

Arbitri: Marconetti e Saracino di Milano.

Parziali: 17-10, 28-22, 53-45.

PIADENA 69

ISEO 74

MgKvis Corona Piadena: Ferrazzi 2, Zugno 10, Gallo, Boffelli 11, Malaggi ne, Zacchigna 5, Errica, 2 Cavagnini ne, Zanetti ne, Avanzini 6, Forte 13, Filahi 17. All. Baiardo.

Syneto Basket Iseo: Mensah 10, Cuelho 19, Sgrelli 12, Baroni 3, Caramatti 11, Giorgini 6, Boccafurni ne, Campa ne Azzola 8, Veronesi 7, Gardin 8, R. Staffiere 2, G. Staffiere. All. Mazzoli.

Arbitri: Vincenzi e Giazzi.

Parziali: 16-17, 41-36, 54-55.