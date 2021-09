Vicenza-Cremonese: 0-1 (secondo tempo)

SECONDO TEMPO

20' - Ranocchia da fuori: il pallone sibila appena sopra la traversa

16' - Pecchia inserisce Deli e Baez per Zanimacchia e Gaetano; nel Vicenza dentro Giacomelli e Dalmonte per Proia e Meggiorini

15' - Il Vicenza è vivo e, nonostante l'uomo in meno, prova ad affacciarsi dalle parti di Sarr

12' - Fagioli perde un brutto pallone a metà campo: Diaw si invola e prova un tiro dalla distanza che finisce alto non di molto

9' - Altro giallo tra le file dei biancorossi: stavolta tocca a Pasini

7' - Ammonito Proia

3' - Giallo per Zanimacchia

1' - Nel Vicenza Crecco prende il posto di Rigoni

PRIMO TEMPO

49' - Squadre negli spogliatoi

⚽ 43' - CREMONESE IN VANTAGGIO. Ciofani fa centro, nonostante una conclusione indecisa

42' - RIGORE PER LA CREMO E SECONDO GIALLO PER CALDERONI CHE VIENE ESPULSO

40' - Check per un possibile fallo di mano in area del Vicenza su tiro di Sernicola

39' - Palo esterno del Vicenza: angolo di Ranocchia e Pasini si ritrova la palla sul ginocchio a un passo dalla porta

37' - Cross basso dalla destra di Sernicola che attraversa tutta l'area senza trovare deviazioni

29' - Primo squillo grigiorosso: Gaetano si libera e lascia partire un destro potente che sfiora il palo alla destra di Grandi

27' - Ammonito Diaw dopo un duello aereo con Meroni

24' - Tiro-cross di Sernicola: la palla rimbalza sui piedi di Ciofani e finisce sul fondo

23' - Infortunio per Carnesecchi costretto ad abbandonare il campo: al suo posto tra i pali Sarr

20' - Occasione Vicenza: Diaw in anticipo su Okoli non riesce a deviare in porta il cross di Calderoni

17' - Cross teso in area di Zanimacchia, Gaetano non arriva sul pallone

15' - Primo quarto d'ora senza emozioni

10' - Meglio i grigiorossi, anche se i portieri restano inoperosi

9' - Giallo per Calderoni per una strattonata su Zanimacchia

5' - La Cremo punge sulle fasce con Zanimacchia e Buonaiuto, ma per ora non riesce a concludere

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VICENZA: Grandi; Di Pardo, Pasini, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Rigoni, Ranocchia; Proia; Diaw, Meggiorini. All. Brocchi

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Meroni, Crescenzi; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia