La Vbc cade in finale con Busto

BUSTO ARSIZIO - La Vbc Èpiù Casalmaggiore perde la finale del trofeo Mimmo Fusco a vantaggio delle padrone di casa dell’Unet E-Work Busto Arsizio e guadagna un secondo posto a due facce. Da un lato quella ottimista di mercoledì figlia della semifinale stravinta ai danni del Vero Monza nella quale la squadra di coach Volpini ha fatto vedere il meglio di sè, dall’altro quella pessimista che deriva dal match contro Stevanovic e compagne, l’esatto opposto del precedente. Certo, se dopo un precampionato fin qui avaro di soddisfazioni la Èpiù cercava risposte e, soprattutto, un’iniezione di fiducia ed autostima, quella è arrivata perchè lo squillo suonato con Monza ha fatto capire che la squadra è viva e deve solo trovare la quadra anche se certe lacune si sono riviste con Busto e quelle, a sensazione, non possono essere rimediate da una partita ben giocata.

BUSTO ARSIZIO 3

CASALMAGGIORE 0

(25-21, 25-18, 25-20)

Unet E-Work Busto Arsizio: Poulter 2. Olivotto 8, Mingardi 18, Stevanovic 10, Bosetti 3, Ungureanu 14, Zannoni (L), Battista 3, Monza, Bressan. Ne: Herrera Blanco, Gray, Colombo. All. Musso.

èpiù Casalmaggiore: Braga 5, Bechis 3, Guidi 5, Shcherban 4, Zhidkova 3, Zambelli 3, Carocci (L), Ferrara (L), Mangani 4, White 3, Malual 6, Szucs, Di Maulo. All. Volpini.

Note: durata set: 28’, 26’, 28’; Busto-Vbc: aces: 3-0; errori in battuta: 12-7; attacco: 44%-28%; ricezione: 52%(41%)-48%(31%).