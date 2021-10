Serie C Silver: le cremonesi non si fermano più

CREMONA - Prosegue il percorso netto delle formazioni cremonesi in serie C Silver. A Ombriano è servito un supplementare per piegare Monza 73-62. Per Casalmaggiore vittoria a Quistello per 71 58 in un match dominato.

MONZA 62

OMBRIANO 73

Dopo un supplementare

Forti e Liberi Monza: Donà 9, Formenti 4, Gallucci, Brunetti 3, Nobis 12, Porcello 13, Montrasi, Caggio 7, Carelli 3, Vigilante 11, Leone, Laratta ne. All. Castagna.

Crema Assicurazioni Ombriano: Dedè 21, Airoldi 9, Fall 12, Ghislandi 2, S. Lecchi 8, Basso Ricci ne, Bonacina 5, Tasso 4, Turco 10, Ravanelli, Donati, P. Lecchi. All. Bergamaschi.

Arbitri: Gamba e Ubbiali.

Parziali: 17-12, 28-26, 47-44, 60-60.

QUISTELLO 58

CASALMAGGIORE 71

Quistello: Ravarotto, Toselli, Pasini 8, Zapata 4, Galeotti 13, Faccioli, Montresor 9, Mazzola, Maione 16, Cavaggion 4, Malagutti, Veneri 4. All. Gabrielli.

Casalmaggiore: Lombardi 5, Gaudenzi 13, Mangiapane 4, Verzellesi 16, Orlandelli 1, Guerra 2, Frisullo 6, Raskovic 15, Marchini 9, Donzelli, Bosio, Assensi. All. Parazzi.

Arbitri: Vincenzi, Montanari.

Parziali: 14-14, 29-40, 44-58.