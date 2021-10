Marta Cavalli nona alla Parigi-Roubaix

ROUBAIX - Ancora un importante piazzamento per Marta Cavalli. La ciclista sanbassanese ha terminato al 9° posto la Parigi-Roubaix, classica monumento alla sua prima, storica edizione al femminile. E’ stata una gara veramente impegnativa, partita da Denain con percorso di 116,4 chilometri e arrivo al velodromo di Roubaix: 17 i settori di pavé per un totale di circa 30 chilometri, con gli ultimi 85 chilometri dello stesso tracciato della prova maschile in programma domani. La pioggia della notte e il vento freddo hanno reso ancora più tosta la prova nell’inferno del nord, come viene definita la corsa per le grandi difficoltà che presenta.



La prima edizione della Parigi Roubaix è stata vinta da da Elizabeth Deignan della Trek Segafredo con un’azione coraggiosa iniziata all’avvio del primo settore di pavé, portando a termine una lunga fuga. L’inglese si è piazzata davanti all’olandese Marianne Vos e a Elisa Longo Borghini. Nel gruppo alle spalle del terzetto di testa si è posizionata Cavalli che ancora una volta è stata protagonista di una gara maiuscola e ha chiuso al traguardo di Roubaix al 9° posto, a 2’10” dalla vincitrice. Un altro risultato importante per la giovane cremonese, protagonista in una giornata storica per il ciclismo femminile.