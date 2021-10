Pergolettese all'inferno e ritorno, col Piacenza finisce 2-2

CREMA - Pareggio rocambolesco per la Pergolettese al Voltini, che fa 2-2 con il Piacenza in doppia rimonta come già era successo con la Virtus Verona. I gialloblu sono andati sotto per due volte nel primo tempo con reti di Corbari all'ottavo e Dubickas al 40' per il Piacenza. Nella ripresa mister Lucchini ha cambiato la formazione, ha cambiato le carte in tavola , ha inserito due giocatori esperti come Palermo e Scardina (alla prima presenza quest'anno). Lucchini è passato al 4-4-2 ed è riuscito a pareggiare su due calci di rigore realizzati da Varas al 68' e Scardina al 90'. Pareggio meritato per quanto visto sul campo nella ripresa, dopo un primo tempo da dimenticare.

FOTO: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI