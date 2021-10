Il Brescia affonda col Como, la Cremonese è seconda da sola

CREMONA - Cremonese al secondo posto non è solo un'apparizione fugace. A insidiarle la posizione, conquistata alla settima giornata grazie alla vittoria ottenuta allo stadio Zini contro la Ternana, c'era in Brescia, atteso dalla sfida casalinga contro il Como nel posticipo. La squadra di Filippo Inzagni, però, un po' a sorpresa è caduta (4-2) contro la meno quotata formazione lariana. Ben per i grigiorossi, che così restano solitari sul secondo gradino a quota 15 punti, a più 1 su Rondinelle e Lecce. Davanti all'undici di Fabio Pecchia c'è il lanciatissimo Pisa (19 punti), che sembra inarrestabile ma Bianchetti e compagni hanno tutte le possibilità di rimanere in scia ai nerazzurri. L'inizio di stagione è promettente e la Cremonese ha tutta l'intenzione di vivere questa stagione da protagonista, lottando per il vertice.