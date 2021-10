Flash Mob, che festa per la Sanse in piazza del Comune

CREMONA - La piazza che si colora di verde, la magia della musica e della pallacanestro. La Sanse ha scelto un modo originale e divertente per festeggiare i venti anni di storia. Un flash mob in piazza del Comune, nel cuore della città. E non è una casualità. Perchè la società del presidente Fabio Tambani proprio con il cuore lavora nello sport e non solo.

'Non si può pensare di circoscrivere la Sanse al solo fatto di essere un’associazione sportiva dilettantistica perché si identifica meglio come un’esperienza di natura sociale, che diventa globalizzante e coinvolgente. Dove lo sport rappresenta un mezzo per raggiungere scopi non solo agonistici o anche semplicemente ludici, ma anche di altra natura, avendo finalità di includere, di integrare e di valorizzare le persone ed i loro talenti'.