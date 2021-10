Crema-Juvi, il derby infinito che premia i padroni di casa

CREMA - Ci sono voluti due supplementari per prendersi la rivincita. E così Crema, dopo essere stata sconfitta in Supercoppa, ha battuto la Juvi Ferraroni. Una gara sempre in equilibrio al PalaCremonesi ma decisa dalla vena realizzativa di Cernivani (27) e Dal Srobo (22).

CREMA 93

JUVI 77

Dopo due supplementari

CREMA: F. Montanari 3, Del Sorbo 22, Seck, Esposito 15, Mercado ne, Russo ne, Venturoli 10, L. Montanari 5, Galvano ne, Ziviani 9, Cernivani 27. All. Ghizzinardi.

JUVI: Colombo, Milovanovikj 6, Bona 9, Gobbato 9, Tonello ne, Fumagalli 11, Vacchelli 10, De Martin, Giulietti 6, Preti 15, Zoccoli ne, Nasello 11. All. Crotti.

ARBITRI: Cassinandri e Bergami.

PARZIALI: 22-20, 28-34, 44-43, 61-61, 72-72.

NOTE: Crema da tre 14-38, da due 15-36, liberi 21-29, Juvi da tre 11-35, da due 11-32, liberi 22-29, rimbalzi 41-55, falli 24-31, 5 falli Gobbato, Bona, L. Montanari, Nasello, espulso Preti per doppio antisportivo.