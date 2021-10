Trasporti Pesanti è il nuovo sponsor della Vbc Casalmaggiore

PIADENA DRIZZONA - Sarà Trasporti Pesanti Casalmaggiore la nuova denominazione della Vbc che ha siglato l'accordo con l'importante azienda piadenese in una sorta di staffetta con Padania Alimenti ed il marchio E'più che resterà comunque sponsor sulle maglie dei liberi. "Siamo fieri di questa sinergia - ha commentato Massimo Boselli Botturi, presidente della Vbc - e ci consentirà di agire sul mercato avendo constatato una necessità che contiamo di poter soddisfare con l'acquisto che annunceremo settimana prossima". "Siamo al fianco della Vbc da diversi anni - ha commentato Elvezio Storti, patron della Trasporti Pesanti - e in un'epoca di ampliamento dell'azienda abbiamo voluto investire in questa iniziativa contando di affiancare questa splendida realtà sperando di tornare ai fasti di qualche anno addietro". Pare che il nuovo acquisto possa essere Polina Rahimova, già passata da Casalmaggiore e opposto di valore assoluto a livello internazionale.