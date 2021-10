Clamoroso argento che parla cremonese in Paraguay

CREMONA - Brilla lo sport cremonese e lo fa con i riflessi delle medaglie d’argento ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle a squadre che splendono al collo di tre giovani ragazze cresciute sulla pista comunale di Cremona, tesserate all'a.d. Pattinaggio Artistico Cremonese. Arianna e Stefania De Vito, sorelle di 29 e 25 anni, e Beatrice Cecchinato, di 26 anni, si sono diplomate vice-campionesse in Paraguay, ad Asunciòn, dove nella Nazionale Italiana di sincronizzato hanno incantato la platea con i loro volteggi compiuti sulle note ritmate di Survivor dei Destiny’s Child. Grande soddisfazione da parte del presidente Regionale nonché presidente dell'associazione cremonese Guido De Vito, che si trova nella duplice veste di addetto ai lavori e padre di due delle tre campionesse: "Un grande traguardo raggiunto in uno sport che in Italia ha raggiunto livelli elevatissimi. Per la nostra associazione e per Cremona è un orgoglio".