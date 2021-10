Trento-Cremona, la chiave di Galbiati

CREMONA - Coach Paolo Galbiati è pronto per la sfida contro Trento. 'Sarà una partita complessa, su un campo difficile. Noi non saremo ancora al top, Poeta sta provando a recuperare ma è molto difficile che possa esserci. Trento è un’ottima squadra che ha avuto un calendario tosto con Virtus Bologna e Milano. Sono un team che si basa sul talento e sulla grande fisicità. McNeace è stato gestito ma si è allenato sempre. Non siamo ancora pronti per gestire il ritmo. Dobbiamo essere incisivi per tutti i 40’. Se non ci fosse Poeta? Tanti possono giocare nel play, anche senza esserlo di ruolo. Tutti gli esterni possono fare un po’ di regia visto il nostro modo di giocare'.