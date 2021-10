Juvi, esordio 'casalingo' sul campo neutro di Curtatone

CREMONA Prima gara 'casalinga' per la Juvi Ferraroni dopo l’esordio sfortunato sul campo della Green Up Crema. Dalle 18.30, al palazzetto di Curtatone (il PalaRadi è ancora squalificato per gli oroamaranto), palla a due di una gara importante e da vincere contro Olginate, sconfitta all’esordio in casa da Bergamo con il punteggio di 40-49. Punti di forza della squadra l’ala Giacomo Maspero ed il playmaker Giacomo Bloise, entrambi giocatori di scuola canturina, e l’esterno Andrea Negri. Juvi al completo, compreso Jacopo Preti, la cui giornata di squalifica dopo il derby contro Crema è stata commutata in ammenda.