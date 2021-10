Crema troppo forte, Bolzano alza bandiera bianca

BOLZANO - Esordio con vittoria netta per il Basket Team Crema, che non ha bisogno nemmeno di giocare la sua miglior partita per sbancare il parquet di un Basket Club con alcune buone individualità ma che davvero ha potuto poco contro la corazzata biancoblù. Nuovo quintetto base per coach Diamanti rispetto al precampionato, con Nori-Pappalardo sotto e trio d’esterne con D’Alie, Leonardi e, forse un po’ a sorpresa, la rientrante Francesca Melchiori. L’inizio è equilibrato, con Crema che non parte certo con le marce alte in difesa (12-13 al 5’). Una fiammata da 5 punti in fila di D’Alie permette alle biancoblù di piazzare il primo allungo delle ospiti, che grazie ai canestri di Pappalardo, Rizzi e Capoferri allungano sul 14-26. Alla prima pausa le cremasche arrivano avanti di 9, con Bolzano che trova qualche conclusione da fuori di Assentato e Ovner. Crema però continua a macinare il suo gioco, segna con regolarità con D’Alie ad ispirare (9 assist alla fine) e Nori e Conte a colpire (22-37 al 15’). Il libero di Liga Vente permette alle biancoblù di toccare il primo più 20 (23-43) al 16’. Forse qualcosa le cremasche continuano a concederlo in difesa, ma è quasi fisiologico visto quanto riescono a segnare, ben 49 punti all’intervallo col 71% da due. Al rientro in campo Bolzano ci prova con un’ottima Egwho, ma il Team con D’Alie e una Conte chirurgica si tiene comunque avanti con un margine sempre molto più che rassicurante, che tocca anche le 25 lunghezze. Quanto basta per garantirsi gli ultimi 15 minuti in totale surplace e portarsi a casa la prima vittoria in campionato, con le bolzanine a riavvicinarsi nel finale quando l’intensità è calata sensibilmente.