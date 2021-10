Vbc Trasporti Pesanti, ufficiale il ritorno di Rahimova

CASALMAGGIORE - Il nuovo acquisto della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è Polina Rahimova, di ritorno sul Listone dopo l'esperienza conclusa anzi tempo nella stagione 2018-2019. L'opposta azera vestirà la maglia numero 71, ovvero il "suo" 17, a cifre invertite e sarà già a disposizione di coach Volpini dall'allenamento di oggi pomeriggio. "Ho sentito di non aver finito il mio lavoro a Casalmaggiore nella prima esperienza - ha commentato Rahimova - e dunque sono molto felice di avere la possibilità di portare a termine quanto iniziato tre stagioni fa. Ringrazio la società e coach Volpini per l'occasione, ho visto la partita di domenica e non vedo l'ora di potermi aggregare alla squadra". Per ora non sono previsti tagli nel roster attuale, questa la conferma del presidente Boselli, con la permanenza di Zhidkova e Malual ma è chiaro che la società sia vigile ed ancora di più lo siano le due atlete direttamente interessate dall'arrivo di una compagna così importante e qualora ci fossero occasioni la partenza di una tra la azera e l'italiana sarebbe scontata. Stavolta, salvo imprevisti, Rahimova resterà per tutta la stagione; il contratto, infatti, durerà sino a fine stagione.