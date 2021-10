Team Crema spettacolare, Ponzano abbattuto

CREMA - Facile vittoria doveva essere e facile vittoria è stata per la Parking Graf Crema, che domina dall’inizio alla fine la giovane Ponzano, regalando la prima gioia al proprio pubblico e mantenendosi a punteggio pieno in classifica. Una prova concentrata e intensa da parte delle cremasche, che hanno mostrato anche diversi miglioramenti rispetto alla prima uscita a Bolzano. La strada presa è sicuramente quella giusta. Ora il pericolo maggiore sono i cali di tensione, in partite come questa che si mettono bene sin dai primi minuti. Il match rimane in equilibrio solo per la prima parte della frazione iniziale. Da segnalare l’attacco molto ben distribuito, con 4 giocatrici da 15 o più punti (D’Alie, Conte, Nori e Vente), con le lunghe in particolare che si sono ben comportate contro la possente Ven Der Keijl. Per ora coach Mirco Diamanti si può godere una squadra che difende e che in attacco sa dare anche spettacolo, e a questo punto della stagione va benissimo così. La ricetta per restare a questo livello rimane quella di lavorare duro ogni giorno.

CREMA 88

PONZANO 59

Parking Graf Crema: D’Alie 16, Melchiori 4, Nori 17, Conte 15, Capoferri 5, Leonardi 4, Caccialanza, Parmesani ne, Rizzi 5, Pappalardo 6, Guerrini ne, Vente 16. All. Diamanti.

Ponzano basket:Rescifina, Bianchi 15, Giordano 14, Camporeale 3, Siviero, Gobbo 8, Carraro 3, Van Der Keijl 10, Brunelli ne, Sekulic 6. All. Zimerle,

Arbitri: Colombo e Di Pilato.

Parziali: 23-16, 49-28, 62-41.

Note: Crema da tre 5-16, da due 31-49, liberi 11-14, Ponzano da tre 4-13, da due 16-31, liberi 15-19, rimbalzi 32-24, falli 26-17.

Mvp:Conte.